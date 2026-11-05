Две нарколаборатории разкриха при спецакции в Бургаско за ден, петима са задържани

Само за ден при две полицейски акции в Бургаско са разкрити две предполагаеми нарколаборатории, а петима души са задържани. Операциите са проведени в село Просеник и град Средец, където униформените открили метамфетамин, химически вещества и оборудване за производство на наркотици.

При първата акция в село Просеник полицията претърсила дома на 34-годишен криминално проявен и осъждан мъж. Там са открити малко количество метамфетамин, електронни везни, газова бутилка с горелка, киселина и различни химически вещества, използвани при производството на наркотици. В имота са установени още двама мъже на 36 и 45 години и 29-годишна жена от Казанлък. Четиримата са задържани за 24 часа, като полицията установила съпричастност на 36-годишния мъж към откритите прекурсори.

Случаят има и продължение. Часове по-късно, непосредствено след освобождаването си от полицията, 45-годишният мъж е спрян зад волана на автомобила си в село Просеник. Проверката показала, че шофира след употреба на метамфетамин, заради което отново е задържан.

При втората акция в Средец полицаите претърсили дома на 40-годишен криминално проявен мъж. Открити са още грам и половина метамфетамин, електронна везна, газов и електрически котлон, стъклена лула и различни химически вещества за производство на наркотици. Мъжът е задържан за 24 часа, а работата по случая продължава.