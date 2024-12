Екатерина Захариева за Шенген: Напълно заслужено и най-после факт

"Честито! Напълно заслужено и най-после факт, сухопътните шенгенски граници се вдигат за България и Румъния. Ще бъде много по-лесно да се пътува и Европа ще бъде много по-силна!", това написа еврокомисарят Екатерина Захариева в профила си в X.

Congratulations! Well deserved and finally a fact, the Schengen land borders are lifted for Bulgaria and Romania. It will be much easier to travel and Europe will be much stronger! pic.twitter.com/ONyn1RL3zF