Екипажът на мисията "Поларис" се готви за първата частна космическа разходка

Четиричленният екипаж на "Поларис Дон" на компания "Спейс Екс" пристигна във Флорида преди планираното за 26 август изстрелване на мисия, която включва първата частна космическа разходка - рисковано начинание, осъществявано досега само от правителствени астронавти, предадоха Ройтерс и АФП.

Екипажът - милиардер предприемач, пенсиониран военен пилот на изтребител и две служителки на "Спейс Екс", е към края на над двегодишното си обучение за мисията, в която само двама от тях ще излязат от капсулата "Дракон" в околоземна орбита за космическа разходка, привързани с въжета.

Мисията ще бъде първото голямо изпитание на новите скафандри на астронавтите на "Спейс Екс" и ще бележи поредното рисковано начинание с висок залог, което компанията на Илон Мъск предприема по пътя на милиардера към евентуалното създаване на колонии на Марс.

We are targeting no earlier than July 31 for the launch of Polaris Dawn pic.twitter.com/gVicWmMNE5 — Polaris (@PolarisProgram) July 3, 2024

"Какъвто и да е рискът, свързан с него, той си заслужава", каза командирът на мисията Джаред Айзъкман, който е и ръководител на свързаната със "Спейс Екс" програма "Поларис".

"Нямаме представа какво би могло да се случи, за да промени наистина траекторията на човечеството. Трябва да има някакви първи стъпки в тази посока", каза Айзъкман пред репортери по време на пресконференция в понеделник. "Изминаха две години и половина, откакто обявихме програмата "Поларис", и това беше едно вълнуващо пътешествие на развитие и обучение".

The Polaris Dawn crew recently completed a series of spacesuit acceptance tests in preparation for the mission’s extravehicular activity, or spacewalk, marking the final significant developmental and test milestone for SpaceX’s newly-developed EVA spacesuit →… pic.twitter.com/SOK0ImGir2 — Polaris (@PolarisProgram) July 18, 2024

Джаред Айзъкман финансира тази и други мисии от своята програма "Поларис". Той отказва да каже колко е похарчил досега, но се предполага, че общата сума възлиза на стотици милиони долари.

За пътуването компанията е разработила първото си поколение скафандри за космическия вакуум, изцяло бели и с футуристичен вид.

"Ще бъде епично", каза на свой ред Илон Мъск.

Мисията "Поларис Дон" ще бъде изстреляна с ракета носител "Фалкон 9" на 26 август от стартовата площадка на "Спейс Екс" в космическия център "Кенеди" на НАСА във Флорида. Очаква се тя да продължи шест дни, като излизането в открития космос, наричано извънкорабна дейност, е планирано за третия ден.

Останалата част от екипажа на "Поларис Дон" включва пилота на мисията Скот Потийт, пенсиониран подполковник от ВВС на САЩ, който е участвал и в мисията "Инспирейшън 4". Екипажа допълват служителките на "Спейс Екс" Сара Гилис и Анна Менън, водещи инженери по космически операции в компанията. Те ще бъдат специалисти на мисията.

We are targeting no earlier than August 26 for the launch of Polaris Dawn pic.twitter.com/tkkiRke64a — Polaris (@PolarisProgram) August 7, 2024

Корабът "Дракон" няма въздушен шлюз, така че цялата му кабина ще бъде разхерметизирана бавно преди космическата разходка. Това означава, че и четиримата астронавти ще изпробват новите скафандри. Само двама от тях обаче - Айзъкман и Гилис, ще излязат извън космическия кораб.

Членовете на екипажа преминаха интензивно обучение: около 2000 часа в симулатор, сеанси в центрофуга (бързо въртене), гмуркане, скокове с парашут и изкачване на вулкана Котопакси в Еквадор.

Досега само правителствени астронавти от САЩ, бившия Съветски съюз и Русия, Европейската космическа агенция, Канада и Китай са извършвали космически разходки. С помощта на американски и руски скафандри са осъществени над 270 излизания в открития космос извън Международната космическа станция от пристигането на първия екипаж преди близо 24 години.

