Елизара Янева показа характер и обърна италианка на старта в Майорка

Елизара Янева започна с драматична победа участието си на турнира на клей от сериите WTA 125 в Майорка. Първата ракета на България при жените демонстрира характер и успя да обърне италианката Дженифър Руджери след успех с 1:6, 7:6(3), 6:1 за малко повече от два часа игра.

Поставената под номер 7 в основната схема българка срещна сериозни затруднения в началото на двубоя. Руджери спечели първите четири гейма и наложи своето темпо, за да затвори първия сет с категоричното 6:1.

Трудностите за Янева продължиха и в началото на втората част, когато италианката поведе с 2:0. Българската тенисистка обаче постепенно намери ритъма си и спечели три последователни гейма, с които обърна развоя на сета.

Янева дори стигна до аванс от 5:3, но не успя да приключи частта и позволи на съперничката си да изравни резултата. Така се стигна до тайбрек, в който българката показа по-голяма стабилност и се наложи със 7:3 точки.

Спечеленият втори сет се оказа повратният момент в срещата. В решителната трета част Янева пое пълен контрол върху играта, докато Руджери не успя да се противопостави на нарасналата увереност на българката.

Първата ни ракета доминираше и спечели заключителния сет с 6:1, с което си осигури място във втория кръг на надпреварата.

Следващата съперничка на Елизара Янева ще бъде определена от двубоя между украинската квалификантка Дария Йесипчук и французойката Карол Моне.

С успеха си в Майорка българската тенисистка продължава участието си в турнира, след като преодоля сериозно изоставане и показа силна психика в решаващите моменти на срещата.