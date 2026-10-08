Ерлинг Холанд призова за обединение по казуса с Манчестър Сити

Звездата на Манчестър Сити Ерлинг Холанд призова всички в клуба да бъдат единни в първия си публичен коментар, след като клубът бе признат за виновен в мащабни нарушения на финансовите правила във Висшата лига, съобщи АП

В неделя Сити ще играе срещу Ливърпул, първият мач на отбора след публикуването на решението на разследващата комисия, според което клубът изкуствено е завишил приходите си с над 1 милиард долара в периода 2009–2018 г., за да заобиколи правилата за финансов феърплей, ограничаващи съперничещите клубове по това време.

Комисията призна Сити за виновен по всички 80 сериозни финансови обвинения, повдигнати от Висшата лига, и клубът може да бъде наказан със строги санкции, включително изваждане от елитното първенство. Сити вече е подал жалба срещу констатациите.

В интервю за Sky Sports Холанд заяви: „Трябва да бъдем единни и да си даваме обич един на друг. Така че – да, нека сме заедно, да се наслаждаваме на пътя и да се усмихваме.“

На въпрос какво би казал на феновете на Сити, които пътуват до „Анфийлд“, където отборът вероятно ще бъде посрещнат враждебно, – Холанд отговори: „Трябва да бъдем единни, да се подкрепяме и да запазим позитивна нагласа. Каквото и да се случва в живота, винаги трябва да се усмихваме. Затова трябва да останем позитивни, да гледаме напред, да се опитваме да печелим мачовете и да се наслаждаваме на ситуацията и на самата игра.“