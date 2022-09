ЕС: Речта на Путин за частичната мобилизация е израз на отчаяние

ЕС смята, че обявената от Путин частична мобилизация, както и плановете за референдум в окупираните украински територии са израз на отчаяние. Говорител на Европейската комисия нарече намеците на Путин за използването на ядрени оръжия "ядрен хазарт" и призова международната общност да се обедини срещу него

За Брюксел изявленията на Путин са доказателство, че той не е заинтересован в разрешаването на конфликта, а в задълбочаването му. Говорителят на Жозеп Борел Петер Стано коментира, че целият свят вече усеща последиците от руската агресия заради продоволствената и енергийната криза

ЕС не е във война с Русия, коментира говорителят, но според него атаката на Русия не е само срещу Украйна, а срещу основните принципи на международната общност, Хартата на ООН и срещу всяка миролюбива страна, придържаща се към международното право.

ЕС ще продължи 100 процента да подкрепя Украйна и легитимната ѝ борба и няма да признае резултатите от референдумите, каквито и да са те, увери Брюксел. За ЕС тези райони ще остават част от Украйна и Киев има пълното право да прави всичко в рамките на международното право, за да си ги възвърне, каза Стано.

Засега няма решение за нов пакет от санкции, но европейските държави обмислят общ отговор на днешните изявления на Кремъл.

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел написа в Туитър, че Кремъл обявява мобилизация в момент, когато страните от света работят за сътрудничество, сигурност и просперитет. Мишел е в Ню Йорк за участие в годишната сесия на Общото събрание на ООН.

Kremlin announces mobilization on the #internationaldayofpeace2022 while at #UNGA countries work for cooperation, security and prosperity.



In this war, there is only one aggressor, Russia, and one aggressed country, Ukraine.



EU’s support to #Ukraine will remain steadfast.