ЕС започна разговори със Сърбия и Косово за решаване на кризата

ЕС започна преговори в Брюксел с представители на Сърбия и Косово на разделен режим с цел разрешаване на кризата в региона.

Специалният представител на ЕС за Западните Балкани Мирослав Лайчак написа за това в Туитър.

"Тази сутрин имах две отделни срещи с главните преговарящи на Косово и Сърбия, за да обсъдим начините за разрешаване на настоящата криза. Ще продължим преговорите си през целия ден", написа той.

This morning, I had two separate meetings with the Chief negotiators of Kosovo and Serbia to discuss ways to solve the current crisis. We will continue our discussions throughout the day. pic.twitter.com/PktLJxLk3R