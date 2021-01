Еврокомисар извади плетката по време на дебат в ЕП

Забавен момент хванаха фотографите, които отразяват днешната пленарна сесия на Европейския парламент в Брюксел.

Еврокомисарят по вътрешните работи Илва Йохансон извади плетката си и започна необезпокоявано да плете по време на дискусиите за глобалната стратегия на ЕС по отношение на пандемията и ваксинацията срещу Ковид - 19 в Европа.

Снимки: БГНЕС

По-късно Йохансон представи пред евродепутатите доклад за хуманитарната ситуация на бежанците и мигрантите в ЕС.

56-годишната Илва Йохансон, която е бивш министър на труда и образованието в Швеция, е известна със своите умения в плетивата. През ноември тя изплете и подари на всички свои сътрудници шарени вълнени чорапи.

It’s a privilege to work together with the bright and competent men and women in my cabinet. To show how much I appreciate them I have knitted warm socks to them all: pic.twitter.com/N42Mlb3WvE