Евроквалификацията между Белгия и Швеция няма да бъде доиграна, 1:1 е крайният резултат

Прекратената в понеделник заради убийството на двама привърженици европейска футболна квалификация между Белгия и Швеция няма да се доиграе и резултатът след първото полувреме 1:1 е утвърден като краен. Това съобщи днес пресслужбата на УЕФА.

Двама шведски туристи, дошли за мача в Брюксел, бяха застреляни от ислямист преди началото на срещата, недалеч от стадион "Крал Бодуен", където двата отбора излязоха на терена. След като стана ясно каква трагедия е застигнала хората, шведският отбор поиска да се прибере в съблекалнята. Малко по-късно съдията обяви и край на срещата.

УЕФА уточни, че и двата отбора ще получат по една точка в таблицата за класирането. Така или иначе, срещата нямаше особено значение за крайния резултат, тъй като още преди нейното начало Белгия и Австрия си бяха осигурили предсрочно участие на Евро 2024 в Германия. Отборът на Швеция, който в момента има 7 точки, не може да се изкачи на по-високо от 3-ото място. Белгия е на върха със 17 точки, а Австрия е с 16 на 2-ата позиция.

Latest updates from #UEFAExCo on competitions:



Belgium-Sweden #EURO2024 qualifier abandoned with 1-1 score confirmed as final.



No UEFA competition match to be played in Israel until further notice.



Maccabi Haifa withdraw from #UYL.



Full details: ️