Европейски избори 2024: КП „Солидарна България“
Листата за европейските избори 2024 на КП „Солидарна България“:
1. Ваня Руменова Григорова
2. Георги Стоянов Кадиев
3. Никола Николов Вапцаров
4. Невена Антонова Петрова
5. Валентин Костадинов Иванов
6. Борис Генадиев Панкин
7. Юлиян Милчев Ненчев
8. Албина Алексеева Анева-Томова
9. Мими Иванова Караколева
10. Десислава Ивова Трифонова
11. Нора Анчева Симеонова
12. Симеон Цветанов Миланов
13. Светослав Георгиев Илиев
14. Димитър Симеонов Костадинов
15. Милена Райчова Георгиева
16. Даниела Петрова Давидкова
17. Мариела Стоянова Маринова
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