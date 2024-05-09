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Европейски избори 2024: ПП „Български национален съюз „Нова демокрация“

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от БНТ
23:59, 09.05.2024
Чете се за: 00:45 мин.
Евроизбори 2024 листи
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Листата за европейските избори 2024 на ПП „Български национален съюз „Нова демокрация“:

1. Боян Боянов Станков Расате
2. Елена Кирилова Ваташка
3. Йордан Стоянов Манасиев
4. Георги Христов Бонев
5. Мартин Серьожев Вътев
6. Илия Галинов Гюров
7. Наум Асенов Наумов
8. Мартин Петров Николов
9. Ермина Боянова Боянова
10. Даниел Койчев Стамов
11. Манол Викторов Димитров
12. Георги Славчев Крънчев
13. Александър Веселинов Новаков
14. Мирослав Иванов Иванов
15. Александър Адриянов Суев
16. Йордан Атанасов Петров
17. Ивайло Михайлов Иванов

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#европейски избори 2024 #евроизбори 2024 #листа
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