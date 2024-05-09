Европейски избори 2024: ПП „Ние идваме“
Листата за европейските избори 2024 ПП „Ние идваме“:
1. Николай Димитров Хаджигенов
2. Арман Агоп Бабикян
3. Мария Василева Капон
4. Цветанка Иванова Иванова-Стоянова
5. Аделина Аркадиева Банакиева-Иванова
6. Валентина Василева Василева-Филаделфевс
7. Георги Георгиев Иванов
8. Мерал Бехатова Бакалова
9. Станислав Димитров Готев
10. Зорница Димитрова Дикова-Ранева
11. Ани Ангелова Вакъвчиева
12. Гънчо Койчев Гънчев
13. Любомир Иванов Стойков
14. Лиляна Йоцова Стефанова
15. Николай Ангелов Николов
16. Лъчезар Александров Алексиев
17. Цветан Иванов Цонев
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