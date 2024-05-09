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Европейски избори 2024: ПП "Зелено движение"

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от БНТ
23:57, 09.05.2024
Чете се за: 00:42 мин.
Евроизбори 2024 листи
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Листата за европейските избори 2024 на ПП "Зелено движение":

1. Борислав Димитров Сандов
2. Даниела Стоянова Божинова
3. Якоб ван Бейлен
4. Албена Симеонова Върбанова
5. Александър Димитров Дунчев
6. Георги Сашков Стефанов
7. Вера Павлова Стаевска
8. Вера Веселинова Петканчин
9. Веселин Николов Дробенов
10. Павел Павлов Антонов
11. Десислава Иванова Алексова
12. Константин Стоянов Иванов
13. Юлия Иванова Йорданова
14. Емилия Боянова Балчева
15. Стефан Бориславов Радев
16. Мартин Михайлов Заимов
17. Тома Георгиев Белев

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#европейски избори 2024 #евроизбори 2024 #листа
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