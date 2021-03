Евровизия 2021: Какви са посланията на песните?

България с важна роля за така наречения "план "Б" на част от изпълнителите от Евровизия. Четирима от тях, включително и Виктория, заснеха своите песни в София. Тези изпълнения максимално наподобяват представянето на живо и ще се използват, ако певците не могат да излязат на сцената в Ротердам. Какви са посланията на песните тази година - среща с Дестини от Малта и една от създателките на песента на Виктория.

След Детската Евровизия в България аз съм по-уверена. Пораснах в творчески аспект. И се чувствам много щастлива, споделя Дестини Чукуниере - представител на Малта на Евровизия 2021.

Ние трябва да разпръснем много позитивизъм, каза още Чукуниере. "Евровизия насърчава уникалността, разнообразието, индивидуалността. Аз нямам много очаквания, просто отивам да дам всичко от себе си и това е всичко. Смятам, че вие също имате невероятен изпълнител и нямам търпение да се запознаем".

Мая Налани - певица, текстописец от Швеция, сподели как се е запознала с Виктория.

"Здравейте, аз съм Мая - певица и текстописец от Швеция и съм част от екипа, който написа "Growing up is getting old". С Виктория се запознахме в България през 2019 г., да, преди две години. Започнахме да пишем песни, всъщност написахме много песни заедно. Тази обаче беше специална. Спомням си сесията от лагера, как Виктория ми показа всичките си текстове в колата на път за лагера. Песента е за това - какво означава за теб, за всеки човек. Мисля, че посланието ѝ е пълно с надежда, защото много хора израснаха по един или друг начин, дори да не са искали, особено през тази година.