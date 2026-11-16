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Фарьорските острови останаха непобедени и ще играят бараж за влизане в Лига "Б“

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Победа с 1:0 над Молдова осигури второто място в групата, докато Словакия спечели директна промоция в по-горната дивизия

Фарьорските острови останаха непобедени и ще играят бараж за влизане в Лига "Б“
Снимка: AP Photo
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Националният отбор на Фарьорските острови постигна важна победа с 1:0 над Молдова в последния кръг от група 3 на Лига "С“ в Лигата на нациите и си осигури участие в баражите за изкачване в Лига "Б“.

Единственото попадение в срещата отбеляза Аки Самуелсен в 24-ата минута. Нападателят на шведския Мялби донесе успеха на домакините, които завършиха кампанията без нито едно поражение.

За Фарьорските острови, автономна територия на Дания с население от около 55 хиляди души, това беше първата победа в тазгодишното издание на турнира след поредица от равенства. Трите точки позволиха на тима да изпревари Молдова и да завърши на второто място в групата с осем точки.

В другия двубой Казахстан и Словакия завършиха наравно 2:2. Словаците приключиха участието си без загуба и с актив от 12 точки, което им осигури първата позиция и директна промоция в Лига "Б“.

Молдова остана трета със седем точки, докато Казахстан завърши на последното място с три пункта и без нито една победа.

#Национален отбор на Фарьорски острови по футбол #УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Национален отбор на Молдова по футбол

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