Феликс Оже-Алиасим защити титлата си на тенис турнира в Базел

Феликс Оже-Алиасим защити титлата си от тенис турнира на твърди кортове в Базел (Швейцария) с награден фонд от 2,345 милиона евро. На финала поставеният под номер 6 канадец се наложи със 7:6 (3), 7:6 (5) срещу Хуберт Хуркач в двубой без нито един пробив. Оже-Алиасим, който демонстрира отличен начален удар през целия двубой, триумфира с титлата в швейцарския град за втори пореден сезон.

В двата тайбрека 23-годишният Оже-Алиасим показа по-силна игра и закономерно се поздрави с краен успех още при първата си възможност.

