ФИФА: Евро 2024 и Копа Америка ще се проведат по едно и също време

Следващите издания на европейското първенство и Копа Америка, които са предвидени за 2024 година, ще се проведат по едно и също време, потвърдиха от ФИФА.

Двата турнира ще започнат на 14 юни и ще завършат един месец по-късно – на 14 юли. Както е известно, домакин на Евро 2024 ще бъде Германия, а междувременно Копа Америка ще се проведе в САЩ. Последните издания на континенталните форуми през 2021 година също се проведоха по едно и също време, като тогава Италия триумфира в Европа, а Аржентина стана първенец на Южна Америка.

От световната централа също така разкриха, че следващият сблъсък за трофея „Финалисима“ между шампионите на двата континента ще се проведе през лятото на 2025 година. В момента негов притежател е Аржентина след победата с 3:0 над Италия на „Уембли“ през миналото лято.

