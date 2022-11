ФИФА наложи глоба на Германския футболен съюз в размер на 10 000 швейцарски франка (10 500 долара) за това, че не посочи футболист, който да се яви на пресконференцията преди мача на Бундестима с Испания на Световното първенство по футбол, съобщава ДПА.

FIFA will fine Germany.



Only Hansi Flick appeared in the press conference from the German national team.



They were unable to hold the press conference at their hotel and Flick decided that no players would come out to speak to save nearly two hours of travel time. @relevo pic.twitter.com/Ycw7mYeRXb