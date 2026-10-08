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ФИФА отбеляза края на Лионел Меси в Аржентина

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Спорт
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От международната централа не пропуснаха да изкажат своето уважение спрямо доскорошния национал на "гаучосите".

ФИФА отбеляза края на Лионел Меси в Аржентина
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Световната футболна централа ФИФА отбеляза края на кариерата на Лионел Меси в националния отбор на Аржентина. 39-годишният нападател изигра прощалния си мач за националния отбор на 7 октомври при победата срещу Бенин с 3:0. Меси отбеляза гол и направи две асистенции.

„Първият играч, участвал в три финала на Световни първенства. Поздравления за Лионел Меси за невероятната му кариера в националния отбор на Аржентина!“, написа ФИФА на страницата си в социалната платформа X.

Меси игра на финалите на Световните първенства през 2014, 2022 и 2026 г. През 2022 г. националният отбор на Аржентина стана световен шампион.

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#Национален отбор на Аржентина по футбол #Лионел Меси

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