ФИФА отбеляза края на Лионел Меси в Аржентина

Световната футболна централа ФИФА отбеляза края на кариерата на Лионел Меси в националния отбор на Аржентина. 39-годишният нападател изигра прощалния си мач за националния отбор на 7 октомври при победата срещу Бенин с 3:0. Меси отбеляза гол и направи две асистенции.

„Първият играч, участвал в три финала на Световни първенства. Поздравления за Лионел Меси за невероятната му кариера в националния отбор на Аржентина!“, написа ФИФА на страницата си в социалната платформа X.

Меси игра на финалите на Световните първенства през 2014, 2022 и 2026 г. През 2022 г. националният отбор на Аржентина стана световен шампион.