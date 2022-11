Финалът в Аржентина завърши с 10 червени картона и титла за Расинг

Расинг Клуб спечели титлата, след като Карлос Алкарас вкара победния гол в 119-ата минута за крайното 2:1 срещу Бока Хуниорс и това предизвика масови безредици на терена. Реферът Тейо трябваше да укроти страстите със 7 червени картона за играчи на Бока, а оставайки с четири човека на терена, те нямаше как да продължат.

При 1:1 във финалните минути на мача, Алкарас се извиси над всички и с глава забоде топката в мрежата. Той избухна в дива радост пред публиката на Бока, което провокира гнева и на играчите на тима.

Съдията показа веднага червен картон на голмайстора, а също така и на петима футболисти на Бока, след сбиванията. Така червените картони за гранда от Буенос Айрес се увеличиха до 7, а от Расинг бяха изгонени трима футболисти.

Нориберто Бриаско откри резултата за Бока в 19-ата минута, а Матиас Рoхас изравни за гостите от Авеланеда само след 180 секунди игра и така срещата продължи почти до самия край.

Расинг спечели Трофея на шампионите по административен път. Това е 14-та купа в историята на клуба, който се изравни по този показател с Ривър Плейт. Бока остава начело в класацията с 16 трофея.

