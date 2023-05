Флорида е на победа от класиране за полуфиналните плейофи в НХЛ

Сам Райнхарт вкара в 3:02 минута на продължението за победата на Флорида над Торонто с 3:2, с която тимът се приближи само на една победа от класиране за полуфиналните плейофи в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

"Пантерите" водят с 3:0 в серията и ще продължат напред при победа в четвъртия мач у дома в сряда. Победата е шеста поредна за Флорида в плейофите, което е нов клубен рекорд.

Антони Дюклер и Картър Верхаг вкараха другите попадения за успеха, а Арън Екблад се отличи с две асистенции. За Торонто точни бяха Ерик Густафсон и Сам Лафърти.

SAM REINHART WINS IT! #StanleyCup



Sam Reinhart tucks home a wrap-around opportunity and gives the @FlaPanthers the 3-0 series lead. pic.twitter.com/ScuD71IonA