Флорида се класира за финала на Купа "Стенли" за четвърти пореден път

Гол на Матю Ткачук 4,9 секунди преди края на редовното време донесе победата на Флорида над Каролина с 4:3 и това класира тима на финала на Купа "Стенли" в Националната хокейна лига.

Така Флорида победи съперника с 4:0 във финала в Източната конференция. Ткачук вкара три победни гола за тима си в четирите мача от финала.

MATTHEW TKACHUK, ARE YOU KIDDING?!



HE SCORES WITH 4 SECONDS LEFT IN REGULATION AND SENDS FLORIDA TO THE #STANLEYCUP FINAL! pic.twitter.com/Om5qu9d1T7