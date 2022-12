Формула 1 отложи Гран при на Китай за четвърта поредна година

Състезанието за Гран при на Китай във Формула 1 отново няма да бъде част от календара и през 2023 година, съобщиха организаторите.

Причината за отмяната на надпреварата на пистата "Шанхай" е свързана отново с проблемите, които Китай продължава да изпитва заради пандемията от COVID-19.

За последно китайското трасе беше част от календара през 2019 година, когато прие старт №1000 в историята на Формула 1, но оттогава пандемията от коронавирус пречи на кервана да се завърне на пистата разположена на около 20 км от Шанхай.

По план Гран при на Китай през 2023 година трябваше да се проведе на 16 април, но сега тази дата ще остане празна. От Формула 1 съобщават, че вече се търсят варианти за състезание, което да замести надпреварата край Шанхай.

"Формула 1 потвърждава, че след диалог с промоутъра и релевантните власти Гран При на Китай 2023 няма да се проведе поради продължаващите трудности предвид Covid-19 ситуацията. Формула 1 разглежда алтернативни опции за заместник на слота в календара за догодина и ще даде нова информация по темата в кратък срок", се казва в официалното съобщение.

The 2023 Chinese Grand Prix will not take place due to the ongoing difficulties presented by the COVID-19 situation#F1 pic.twitter.com/RQaEplXJvA