Франция неутрализира непобедимата Канада за нов олимпийски полуфинал

Френският национален отбор намери пътя към Топ 4 на олимпийския турнир при мъжете на Олимпийския турнир. Актуалните вицеолимпийски шампиони матираха Канада с 82:73 в третата четвъртфинална среща, изиграна в зала "Берси". Селекцията на Венсан Коле се погрижи да държи съдбата си в свои ръце и да неутрализира баскетболистите на Жорди Фернандес през голяма част от мача, за да намери място на полуфиналите за втори пореден път на най-големия спортен форум.

FRANCE WILL BE IN THE SEMI-FINALS! #Paris2024 x #Basketball pic.twitter.com/XjakuVfumE

Освен това французите отблъснаха всичките опити на канадците във френската столица, нанасяйки им първа загуба, която се оказа и фатална. На полуфиналите "петлите" ще спорят с тима на Германия, който елиминира Гърция.

We got Germany vs France in the Olympic semifinals #Paris2024



Who you got? pic.twitter.com/pAlCppUTYF