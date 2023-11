Франция обърна Мали и ще играе за титлата на световното първенство по футбол до 17 г.

Отборът на Франция ще бъде съперник на Германия в големия финал на световното първенство по футбол за юноши до 17 години, което се провежда в Индонезия, след като в полуфиналите осъществи пълен обрат срещу тима на Мали и го победи с 2:1.

На стадион "Манахан" в град Суракарта африканците взеха преднина в добавеното време на първата част, когато Муса Траоре центрира опасно в наказателното поле на французите, а след неубедителната изява на стража Пол Арни топката стигна до Ибрахим Диара, който на празна врата нямаше как да сбърка за 1:0, като това бе и първият допуснат гол от европейците от началото на първенството.

Десет минути след почивката обаче състава на Мали остана с човек по-малко след изгонването Сюлейман Саного, който след намесата на ВАР получи директен червен картон за много грубо влизане в краката на противников състезател.

Кошмарът за "орлите" стана пълен, когато при последвалото центриране от свободния удар Иван Тити беше точен с глава за французите, носейки равенството 1:1.

В 69-ата минута "петлите" осъществиха пълен обрат чрез Исмаил Бунеб, който се разписа с технично изпълнение на пряк свободен удар, за да направи резултатът 2:1, а в крайна сметка този гол се оказа и победен за селекцията, водена от Жан-Люк Ванучи.

