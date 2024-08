Франция отпрати Германия и отново е на олимпийски полуфинал

Френският национален отбор се добра до полуфиналите на олимпийския турнир при жените на Игрите в Париж. Баскетболистките на Жене-Еме Тупан се наложиха над Германия с 84:71 в третия четвъртфинален мач. В зала „Берси" интригата бе на дневен ред само в началото, но французойките постепенно взеха нещата в сови ръце и разочароваха момичетата на Лиса Томайдис.

Така домакините на Игрите във френската столица се класираха в Топ 4 на най-големия спортен форум за втори пореден път. В следващата фаза съперник на френския тим ще бъде отборът на Белгия, който се справи с Испания.

