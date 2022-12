Фредерик Васьор е новият шеф на Ферари

Французинът Фредерик Васьор бе определен за шеф и генерален директор на Ферари, като пред него е поставена задачата да спре доминацията на Ред Бул в последните два сезона.

Това ще бъде първа работа на 54-годишния специалист за един от най-силните отбори във Формула 1.

Васьор запълва празнината, оставена след оставката на Матиа Биното миналия месец. До нея се стигна, след като Ферари се провали в опита си да се конкурира с Ред Бул, независимо от обещаващия старт на кампанията.

Scuderia Ferrari announces that Fred Vasseur will join Scuderia Ferrari on 9 January as Team Principal and General Manager.https://t.co/k6AheXT1Do pic.twitter.com/L882T0gHsl