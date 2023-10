Гаел Монфис ликува с титлата на тенис турнира в Стокхолм

Шампионът от 2011 година Гаел Монфис (Франция) надделя над Павел Котов (Русия) и спечели титлата на турнира по тенис за мъже на твърди кортове в Стокхолм (Швеция) от сериите АТП 250 с награден фонд 673 630 евро.

37-годишният Монфис победи 24-годишния Котов след обрат с 4:6, 7:6(6), 6:3. Двубоят продължи два часа и 38 минути.

След загубения първи сет, Гаел Монфис удържа руснака във втората част, а в решителния трети сет поведе с 3:1 и 5:2, триумфирайки с 6:3.

THE moment for La Monf @Gael_Monfils secures his 12th career title in a compelling 4-6, 7-6(6), 6-3 final Kotov@sthlm_open | #bnpparibasnordicopen pic.twitter.com/HxxMGOlzk8