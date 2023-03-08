Георги Кабаков ще ръководи мача между ЦСКА 1948 и ЦСКА
Георги Кабаков ще ръководи столичното дерби между ЦСКА 1948 и лидера в класирането ЦСКА от 23-ия кръг на Първа лига.
Срещата ще се състои в неделя, 12 март, от 16:45 часа. Асистенти на Кабаков ще бъдат Мартин Маргаритов и Диян Вълков. Четвърти съдия ще е Димитър Димитров.
Сблъсъка на шампиона Лудогорец срещу Черно море ще бъде ръководен от Георги Гинчев, а мача между Левски и Ботев Враца е поверен на Драгомир Драганов.
Ето и всички назначения, оповестени от Съдийската комисия при Българския футболен съюз:
10 март 2023 г., петък, 17:30 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК Ботев АД
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Павлета Веселинова Рашкова
СН: Петър Стоянов Петров
11 март 2023 г., събота, 12:30 ч.
Футболен Клуб Пирин АД - ФК Хебър 1918
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Станислав Лазаров Станев
СН: Николай Йорданов Колев
11 март 2023 г., събота, 15:00 ч.
Спартак 1918 - ФК Локомотив 1929
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Красимир Владимиров Миланов
СН: Мартин Живков Богдев
11 март 2023 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Левски - ПФК Ботев Враца
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Николай Неделчев Чакъров
СН: Йордан Веселинов Гулев
12 март 2023 г., неделя, 12:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Мартин Тодоров Мачев
СН: Костадин Ангелов Гергинов
12 март 2023 г., неделя, 14:15 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Черно море
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Светослав Колев Енчев
СН: Йордан Динков Сталев
12 март 2023 г., неделя, 16:45 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Йордан Костадинов Иванов
13 март 2023 г., понеделник, 17:30 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Димитър Русенов Русев
СН: Кольо Димитров Данев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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