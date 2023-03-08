Георги Кабаков ще ръководи мача между ЦСКА 1948 и ЦСКА

Георги Кабаков ще ръководи столичното дерби между ЦСКА 1948 и лидера в класирането ЦСКА от 23-ия кръг на Първа лига.

Срещата ще се състои в неделя, 12 март, от 16:45 часа. Асистенти на Кабаков ще бъдат Мартин Маргаритов и Диян Вълков. Четвърти съдия ще е Димитър Димитров.

Сблъсъка на шампиона Лудогорец срещу Черно море ще бъде ръководен от Георги Гинчев, а мача между Левски и Ботев Враца е поверен на Драгомир Драганов.

Ето и всички назначения, оповестени от Съдийската комисия при Българския футболен съюз:

10 март 2023 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК Ботев АД

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Павлета Веселинова Рашкова

СН: Петър Стоянов Петров



11 март 2023 г., събота, 12:30 ч.

Футболен Клуб Пирин АД - ФК Хебър 1918

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Станислав Лазаров Станев

СН: Николай Йорданов Колев



11 март 2023 г., събота, 15:00 ч.

Спартак 1918 - ФК Локомотив 1929

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Красимир Владимиров Миланов

СН: Мартин Живков Богдев



11 март 2023 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Левски - ПФК Ботев Враца

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Николай Неделчев Чакъров

СН: Йордан Веселинов Гулев



12 март 2023 г., неделя, 12:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Мартин Тодоров Мачев

СН: Костадин Ангелов Гергинов



12 март 2023 г., неделя, 14:15 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Черно море

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Йордан Петров Петров

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Светослав Колев Енчев

СН: Йордан Динков Сталев



12 март 2023 г., неделя, 16:45 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Георги Любомиров Минев

СН: Йордан Костадинов Иванов



13 март 2023 г., понеделник, 17:30 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Димитър Русенов Русев

СН: Кольо Димитров Данев



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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