Георги Кандев: 181 сигнала са подадени до момента, образувани са 13 досъдебни производства

До 14:00 часа в МВР са постъпили 181 сигнала, свързани с нарушения в изборния ден, съобщи във Фейсбук изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев. До момента са образувани 13 досъдебни производства.

В Смолян са открити 40 000 евро, има трима задържани и са образувани две досъдебни производства.

Извършени са претърсвания и изземвания на автомобил и 3 адреса.

С наближаването на края на изборния ден купувачите на гласове се активират, допълни Георги Кандев, но предупреди, че МВР е подготвило някои изненади.