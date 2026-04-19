Георги Кандев: 181 сигнала са подадени до момента, образувани са 13 досъдебни производства
В Смолян са открити 40 000 евро за купуване на гласове, трима са задържани
До 14:00 часа в МВР са постъпили 181 сигнала, свързани с нарушения в изборния ден, съобщи във Фейсбук изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев. До момента са образувани 13 досъдебни производства.
В Смолян са открити 40 000 евро, има трима задържани и са образувани две досъдебни производства.
Извършени са претърсвания и изземвания на автомобил и 3 адреса.
С наближаването на края на изборния ден купувачите на гласове се активират, допълни Георги Кандев, но предупреди, че МВР е подготвило някои изненади.