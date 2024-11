Гершон Ябуселе избухна с нов личен рекорд при втория успех на Филаделфия 76ърс

Гершон Ябуселе очевидно е решен да остави своя отпечатък в редиците на Филаделфия 76ърс. Само месец откакто пристигна във Филаделфия и в отсъствието на звездата Джоел Ембийд, французинът приковава все по-често вниманието с изявите си в НБА.

Отборът е на последно място в класирането на Източната конференция, и привличането на Ябуселе може да се окаже, че е едно от най-добрите попадения за отбора, а защо не и в Лигата от началото на сезона.

Французинът отново счупи своя рекорд по точки в НБА след като прекара две години в Бостън (2017-2019) и само един месец в Пенсилвания. Тежкото крило бе с основен принос за успеха над Шарлът (107-105 точки), едва втори за сезона.

Ябуселе отбеляза 20 точки с много добър процент от игра, като реализира две от четирите си стрелби за трите точки. За 31 минути на паркета той записа и 8 борби на сметката си. Предишният му рекорд беше само от преди няколко дни: 19 точки при загуба от Финикс.

"He's an incredible kid. He's got no fear." - @yabusele28 on @J_mccain_24's career night. @PennMedicine pic.twitter.com/ZYasglWsc7