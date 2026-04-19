Главният секретар на МВР: 93 сигнала за изборни нарушения са подадени до момента

93 сигнала за изборни нарушения са подадени до момента, образувани са и 8 досъдебни производства. Това заяви във Фейсбук главният секретар на МВР Георги Кандев. Той обяви и притеснителни, по думите му, случаи за отправяне на заплахи в Благоевградско.

Гл. комисар Георги Кандев, главен секретар на МВР: „В района на Благоевград снощи е подаден по 112 сигнал, че автомобил, в който се вози кандидат за народен представител е притискан и заплашван от два големи джипа с лица в него. На сигнала е реагирано незабавно като са установени лицата, които са се возили в джиповете и същите са задържани във 2 районно в Благоевград. В село Микре е получен сигнал, че мъж и жена заплашват свидетели по досъдебно производство за купуване на избори. На сигнала е реагирано незабавно като са установени лицата, които отправят заплахите, задържани са в районно управление Сандански. С охраната на изборите са ангажирани 15 408 полицейски служители, като всички са заети в секционните избирателни комисии.“