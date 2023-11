Гледайте НА ЖИВО по БНТ тегленето на жребия за груповата фаза на Евро 2024

Футболна Европа притаява дъх, защото е време за церемонията по теглене жребия за груповата фаза на Евро 2024 в Германия, домакин на която ще бъде залата "Елбфилхармони" в Хамбург.

За трето поредно издание в спора за европейската титла и трофея "Анри Делоне" ще влязат общо 24 отбора, 21 от които вече си гарантираха място на първенството, а последните три предстои да бъдат определени по време на плейофите през месец март догодина.

Участниците в жребия ще бъдат разпределени в 4 урни с по 6 тима, като всички те ще се надяват да бъдат "целунати" от късмета и да получат възможно най-леките съперници за еврошампионата през следващото лято.

С оглед на присъствието на действащия първенец на Стария континент Италия и коравите отбори на Сърбия и Швейцария в последната урна обаче жребият обещава да бъде много интригуващ и със сигурност не е за изпускане.

Гледайте церемонията по теглене на жребия от Хамбург тази събота (2 декември) от 19:00 часа. НА ЖИВО по БНТ 1 и БНТ 3! Студийната ни програма започва 30 минути по-рано.

The #EURO2024 draw is on Saturday



What are your predictions? pic.twitter.com/hajXUDCzeY