Гледайте по БНТ 3: Франция - Южна Африка, четвъртфинал на световното първенство по ръгби

Франция, домакинът на световното първенство по ръгби, иска за първи път да вдигне купата. Сега ще играе четвъртфинален мач с все още действащите световни шампиони от Южна Африка.

Представителите на Европа откриха надпреварата с успех над Нова Зеландия, преди да запишат победи над Уругвай, Намибия и Италия. От своя страна африканците победиха Шотландия, Румъния и Тонга, въпреки че допуснаха поражение от лидера в световната ранглиста Ирландия.

И още нещо: капитанът на националния отбор на Франция Антоан Дюпон ще бъде на разположение за мача с Южна Африка. Дюпон получи фрактура на дясната лицева скула при победата над Намибия с 96:0, но е готов за битката за място на полуфиналите!

