Голдън Стейт Уориърс е първият сигурен четвъртфиналист за Купата на НБА

Голдън Стейт Уориърс е първият отбор, който се класира за четвъртфиналите във второто издание на Купата на НБА. Седемкратните носители на трофея "Лари О'Брайън" вече са с актив от 3 победи в 3 мача в група C на Запад, след като се наложиха при гостуването си на страдащия Ню Орлиънс Пеликанс (1-2) със 112:108.

3-0 in #EmiratesNBACup 12-3 for the season Warriors ROLLING. pic.twitter.com/2XtI1EGYRS

Въпреки отсъствието на много от ключовите им играчи, домакините успяваха да останат равностойни на първенеца в Западната конференция, който все пак направи решителната крачка в средата на последната четвърт, когато благодарение на серия от 7 последователни точки, отвори двуцифрен аванс, оказал се непреодолим за "пеликаните".

Андрю Уигинс блесна с 30 точки за победата на Голдън Стейт, а Стеф Къри добави още 19.

Трей Мърфи-трети бе най-резултатен за тима от Ню Орлиънс, който вече няма шанс за плейофите за Купата на НБА, с 24, докато Джеремая Робинсън-Ърл се отчете с "дабъл-дабъл" - 19 точки и 12 борби.

Също в група C на Запад Далас Маверикс предотврати сензационен обрат на поведените от Никола Йокич Нъгетс и записа втората си победа и четвърта последователна като цяло, след 123:120 в Денвър.

В отсъствието на Лука Дончич, който лекува контузия на дясната китка, миналогодишните финалисти водеха с 20 точки на почивката - 73:53, а в началото на третата четвърт дори добавиха още четири към аванса си. Шампионите за сезон 2022/23 обаче влязоха във феноменална серия от 13 последователни точки в средата на третия период, за да намалят изоставането си - 75:81 и още една такава от 8 при оставащи 5:34 минути от двубоя, за да поведат с 108:106. Благодарение на Пи Джей Уошингтън обаче, който вкара 9 от 22-те си точки в последната четвърт, гостите си върнаха предимството и затвориха двубоя - 123:120.

Наджи Маршал също изигра феноменален мач в отсъствието на голямата звезда на Далас и записа ново лично постижение от 26 точки. Уошингтън добави 13 борби към своите 22 точки, а Кайри Ървинг се отчете с 19 точки, 6 овладени под двата ринга топки и 6 асистенции.

Никола Йокич пропусна три мача на своя отбор, поради раждането на второто му дете, но се завърна на паркета с пети пореден "трипъл-дабъл" - 33 точки, 17 борби и 10 асистенции.

Joker leaves it all on the floor in #EmiratesNBACup action:



33 PTS

17 REB

10 AST



Jokić's 5th-straight triple-double and 137th of his career! pic.twitter.com/kbpqbxT8Xd