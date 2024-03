Григор Димитров на победа от трето участие на осминафиналите в Индиън Уелс

Григор Димитров ще се изправи тази вечер срещу французина Адриан Манарино в опит да се класира за трети път в кариерата си за осминафинал на Мастърс 1000 турнира на твърди кортове в Индиън Уелс, САЩ.

В кариерата си до момента Димитров едва два пъти е достигал до тази фаза, но и в двата случая впоследствие я е преодолявал. Най-много отпадания в Индиън Уелс – по 4 пъти, Димитров има във втори и трети кръг.

За първи път Димитров достига до четвъртия кръг през сезон 2021, а там го очаква вторият поставен Даниил Медведев (Русия). Българинът осъществява малко очакван обрат – 4:6, 6:4, 6:3, след което достига чак до полуфиналите в турнира, където отстъпва пред Камерън Нори (Великобритания). Това е и най-доброто класиране до момента на Димитров в калифорнийската пустиня.



Любопитен е фактът, че Димитров и Медведев и тази година могат да се срещнат на осминафиналите, ако тази вечер българинът се справи с Манарино, а руснакът със Себастиан Корда (САЩ).



Година по-късно, през сезон 2022, най-добрият ни тенисист отново достига до четвърти кръг, където записва успех над вече пенсионирания Джон Иснър – 6:3, 7:6 (6). На следващото стъпало българинът отстъпва пред Андрей Рубльов (Русия).

Миналата година Димитров беше принуден да се откаже в двубоя си от втория кръг срещу Джейсън Кюблер (Австралия) заради контузия. Това означава, че този сезон, след успеха над Александър Мюлер (Франция), хасковлията може само да добави точки към актива си.

Срещу Манарино Димитров има 4 победи от 4 мача. Всичките двубои между двамата са от турнири на твърди кортове на открито (Делрей Бийч 2016, Акапулко 2020, Акапулко 2021 и Вашингтон 2022). Във въпросните срещи Димитров е загубил само два сета.

35-годишният левичар Манарино започна сезона силно и в първите си два турнира достигна до осминафиналите на Australian Open (отстъпи пред Новак Джокович) и полуфиналите в Далас (отстъпи пред Маркос Гирон). Последваха обаче отпадания в първите мачове в Делрей Бийч и Дубай, преди да дойде успеха над Томас Махач (Чехия) във втория кръг в Индиън Уелс.



По коренно различен начин започна сезон 2024 Григор Димитров. Българинът спечели титлата в Бризбейн, отпадна в третия кръг на Australian Open, след което достигна до финал в Марсилия и полуфинал в Ротердам. В първия си мач в Индиън Уелс Димитров записа чист успех над Александър Мюлер (Франция).





Grigor goes through @GrigorDimitrov defeats Muller 7-5 6-2 & books a spot in R3.#IndianWells | #TennisParadise pic.twitter.com/aDuFkq8WCh