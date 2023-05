Григор Димитров отстъпи на Новак Джокович в Рим

Водачът в световната ранглиста по тенис Новак Джокович спря българина Григор Димитров в третия кръг на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Рим.

На клей кортовете във "Форо Италико", на които шест пъти е печелил титлата, сърбинът се наложи с 6:3, 4:6, 6:1 за два час и 20 минути игра. По този начин Джокович записа 11-а победа в 12 официални мача срещу Димитров и втора в три срещи на червена настилка. 31-годишният Димитров, който в момента заема 33-о място в световната ранглиста, пък вече няма победа над сърбина вече малко над 10 години. Единственият му успех над него бе на турнира в Мадрид през 2013 година.

Двубоят започна оптимистично за Димитров, който успя да реализира пробив още в първия гейм. Българинът взе подаването на съперника си на нула, но това изглежда не смути по никакъв начин носителя на 22 титли от Големия шлем Джокович.

Сърбинът върна пробива още в следващия гейм, което даде начало на негова серия от четири последователни гейма. Повел с 4:1, сърбинът нямаше затруднения да вземе първия сет, като дори пропусна да го стори още в осмия гейм, пропилявайки три сетбола.

По много сходен сценарий започна и вторият сет, но той имаше различен край.

В него Димитров взе подаването си в първия гейм и имаше точка за пробив във втория, но не успя да я реализира. Джокович спечели три последователни гейма, откъсна се с 3:1 напред и изглеждаше, че срещата просто ще се доиграе.

Тогава обаче българинът направи серия от 14 поредни точки, с които докара резултата във втория сет от 2:4, 40:40 до 5:4, 30:0 в своя полза. Форхенд по правата и хубав първи сервис осигуриха равенство 30:30 на Джокович, но невероятен минаващ удар на българина му донесе сетбола. При него последва дълга размяна на удари от дъното на корта, но Димитров реши да изненада съперника си със сечен бекхенд, който попадна върху крайната линия и сърбинът изпрати ответния удар далеч в аут.

В този момент инерцията бе изцяло на страната на българина, но класата на Джокович отново излезе на преден план в тези трудни за него минути.

Многократният шампион в турнира направи пробив още в първия гейм на третия сет, а в петия гейм реализира нов брейк, за да поведе с 4:1 гейма. С третия си пробив сърбинът стигна и до крайния успех.

Nole knows how to win @DjokerNole #IBI23 pic.twitter.com/hUENP5Wn3o