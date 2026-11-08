Хофенхайм победи Шалке и остави съперника в зоната на изпадащите в Бундеслигата

Хофенхайм постигна домакинска победа с 2:1 над Шалке в последния двубой от деветия кръг на германската Бундеслига. Тимът наложи превъзходството си още през първото полувреме, а въпреки многобройните пропуски успя да задържи преднината си до последния съдийски сигнал.

Домакините започнаха по-активно и откриха резултата още в 10-ата минута. Фисник Аслани се разписа и даде ранен аванс на Хофенхайм.

Малко повече от четвърт час по-късно Аслани отново имаше ключова роля, този път като асистент. Нападателят подаде към Тим Лемперле, който реализира второто попадение и удвои преднината на домакините.

Хофенхайм продължи да контролира срещата и създаде редица чисти голови положения, но липсата на точност в завършващата фаза попречи на отбора да реши окончателно изхода от двубоя.

Пропуските на домакините дадоха възможност на Шалке да се върне в мача. В 81-ата минута Жуниор Адаму намали изоставането на гостите и върна интригата в заключителните минути.

В деветминутното добавено време Хофенхайм имаше още две възможности да отбележи трети гол, но отново не успя да се възползва от тях. Въпреки това домакините запазиха преднината си и стигнаха до трите точки.

След успеха Хофенхайм заема деветото място във временното класиране с актив от 12 точки.

Шалке остава в зоната на изпадащите с едва 6 пункта след девет изиграни кръга и продължава да изпитва затруднения в началото на сезона.