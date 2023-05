Холгер Руне се класира за финала на турнира по тенис в Рим

Холгер Руне се класира за финала на турнира по тенис от сериите "Мастърс 1000" на клей в Рим с награден фонд 7,7 милиона евро. Датчанинът, който е поставен под №7, се наложи с 6:7 (2), 6:4, 6:2 срещу четвъртият в схемата Каспер Рууд.

Руне отстрани Новак Джокович на четвъртфиналите, а сега изоставаше със сет и пробив във втората част, но успя да направи обрат и да спечели след 2 часа и 43 минути.

20-годишният датски тенисист има 27 победи през сезона до момента и ще се опита да спечели общо втора титла от турнирите "Мастърс 1000".

В третия сет норвежецът Рууд на два пъти загуби подаването си и отстъпи с 2:6.

Rune Rallies Back



The moment @holgerrune2003 sealed a spot in his third-ever Masters 1000 Final!#IBI23 pic.twitter.com/HSlvGusA8g