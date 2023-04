Хосеп Гуардиола: В тези мачове са важни детайлите

Мениджърът на Манчестър Сити Хосеп Гуардиола достига за рекорден десети път до полуфинал в Шампионска лига като треньор.

Специалистът изведе тима до тази фаза на турнира след равенство 1:1 на реванша срещу Байерн Мюнхен и общ резултат 4:1 от двата мача.

Сити записа 15-и пореден мач без загуба във всички турнири и за трета поредна година достигна до полуфиналите в Шампионска лига, където ще срещне Реал Мадрид.

Треньорът призна, че играчите му са уморени преди полуфинала за ФА Къп срещу Шефилд Юнайтед на "Уембли" този уикенд.

Той добави, че защитникът Нейтън Аке ще се подложи на тестове по-късно в четвъртък, за да провери степента на предполагаема контузия на бедрото, след като беше изваден през второто полувреме срещу Байерн.

'I’m so happy to be in the Champions League semi-finals for a third year in a row.'



Pep Guardiola's Man City set up showdown with holders Real Madrid pic.twitter.com/4A5HnM2v0D