Хуберт Хуркач и Каспер Рууд отпаднаха от турнира по тенис в Токио

Полякът Хуберт Хуркач, който в неделя спечели турнира "Мастърс 1000" в Шанхай, не успя да продължи успешната си серия и загуби още в първия кръг на надпреварата от сериите АТП 500 в Токио.

Хуркач отстъпи с 6:3, 4:6, 6:7(4) на китаеца Чжъчжън Чжан след 2 часа и 17 минути игра, като трябва да се сърди само на себе си за пропусната победа. Той спечели сравнително лесно първия сет и реализира пробив още в първия гейм на втория, но допусна обрат.

Чжан, който е първата ракета на Китай при мъжете, взе пет от последните шест гейма във втория сет, а в третия определено бе по-свежият играч на корта. Хуркач успя да докара нещата до тайбрек, но в него допусна изоставане от 0:4 и в крайна сметка го загуби.

Sweet revenge



Zhizhen Zhang turns the tables on Hurkacz to reach the second round in Tokyo.#kinoshitajotennis | @japanopentennis pic.twitter.com/5te83dAcxe