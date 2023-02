Хуберт Хуркач застава на пътя на Григор Димитров в Ротердам

Хуберт Хуркач е вторият съперник на Григор Димитров на турнира от сериите ATP 500 в Ротердам, след като се наложи над Роберто Баутиста Агут в истински трилър в три сета – 7-5, 6-7 (7), 7-6 (4), за над три часа здрава битка.

Откриващият сет мина под диктовката на сервиращите, като петият в схемата получи първи шансове за пробив в подаването на опонента в 12-ия гейм, когато реализира третия си сетбол, за да поведе в частите. Във втората Баутиста Агут направи пробив в третия гейм, който обаче моментално бе върнат от Хуркач. Стигна се до тайбрек, в който полякът поведе с 4-0 точки и имаше три поредни мачбола при 6-3, но испанският ветеран демонстрира характер и стигна на свой ред до точка за изравняване на сетовете. Баутиста Агут не успя при първата си възможност, но при втората не сбърка и срещата отиде в заключителен трети сет.

В него Хуркач първи стигна до пробив и сервираше за мача при 5-4, но се пропука. Съдбата му отново бе решена в тайбрек, в който испанецът дръпна с 2-0, но след това последва серия от шест безответни точки на сметката на 10-ия в световната ранглиста. Хуркач се провали в първите си два мачбола, но при третия не сбърка и така намери място в осминафиналите на надпреварата. Полският тенисист наниза цели 26 аса срещу едва пет двойни грешки, като приключи с 56 уинъра и 30 непредизвикани.

Hubi Comes Through! @HubertHurkacz battles past a resilient Bautista Agut (7-5 6-7 7-6) to advance at the @abnamroopen#abnamroopen pic.twitter.com/SxSTz467BX