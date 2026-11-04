Хулио Веласкес: Ако не сме на 100%, сме обречени на провал срещу Ягелония

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес подчерта значението на пълната концентрация и отборната дисциплина преди домакинството на Ягелония от четвъртия кръг на основната фаза на Лига Европа. Испанският специалист предупреди, че „сините“ трябва да покажат най-доброто от себе си, за да имат шансове за успех.

"Трябва да бъдем скромни. Да уважаваме противника и турнира и да бъдем наясно, че ако се представим по най-добрия начин, имаме добри шансове да спечелим. Ако влезем в мача не на 100%, сме обречени на провал. Трябва да бъдем интелигентни и да влезем в мача както трябва. Нуждаем се от нашата най-добра версия отборно и индивидуално“, заяви Веласкес.

Наставникът на българския шампион изрази уважението си към полския съперник и посочи, че неговият отбор трябва да бъде подготвен за високото темпо на игра.

"Изправяме се срещу един добър отбор, който със сигурност ще ни създаде трудности. Играят доста бързо като цяло и ние трябва да знаем как да докараме мача там, където ние искаме“, коментира испанецът.

Веласкес отбеляза и натоварената програма на Левски, който изигра шест поредни гостувания, като похвали футболистите си за положените усилия.

"Шест мача подред извън дома е нещо много трудно, а футболистите свършиха изключително много работа. Ние сме отбор, който непрекъснато се развива. За нас никога няма достатъчно и винаги трябва да се стремим да се развиваме. Не обичам да стоим в зоната на комфорт“, добави той.

Испанският специалист беше категоричен, че Левски няма намерение да променя игровата си философия независимо от съперника.

"Нашата идея е ясна. Имаме идентичност и няма да я сменяме нито срещу Ягелония, Реал Мадрид или друг. Смятам, че това е едно от най-трудните неща във футбола. Мисля, че успяхме да го постигнем – да имаме едно разпознаваемо лице. Естествено всеки един мач изисква различни неща, но идентичността няма да я променим“, обясни Веласкес.

В заключение треньорът обърна внимание на атмосферата в съблекалнята и отношенията между футболистите, които според него са сред основните предпоставки за доброто представяне на отбора.