И двамата финалисти от Мастърса в Мадрид претърпяха загуби в третия кръг на турнира от сериите ATP 1000 в Рим

И двамата финалисти от предохдния турнир от серията ATP 1000 в Мадрид отпаднаха в трети кръг от Мастърса в Рим.

Шампионът в испанската столица Андрей Рубльов отстъпи с 3:6, 6:3, 6:2 пред Александър Мюлер, който пък постигна първата си победа над играч от топ 10 в кариерата си.

До средата на втория сет четвъртият в схемата Рубльов нямаше никакви проблеми и изглеждаше, че ще затвори срещата в два сета. Тогава обаче французинът заигра най-добрия си тенис и спечели осем от следващите девет гейма, за да поднесе една от големите сензации от началото на турнира.

В следващия кръг намиращият се на 109-то място в световната ранглиста Мюлер ще очаква победителя от сблъсъка между италианеца Стефано Наполитано и чилиеца Николас Джари.

С надпреварата в Рим се сбогува и другият финалист от Мадрид - Феликс Оже-Алиасим. В равностоен мач канадецът загуби със 6:7(2), 6:4, 6:4 от деветия в схемата Алекс Де Минор.

Моментът в мача, който преобърна хода му, бе в края на втория и началото на третия сет. Тогава австралиецът стигна до първия си пробив при 5:4 гейма, а след това успя да поведе и с 3:1 гейма в третия сет.

Оже-Алиасим върна пробива, но това изцеди силите му и в края на мача той загуби още веднъж подаването си, което му коства и мача след точно три часа игра.

