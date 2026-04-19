Инцидент рани председателят и секретарят на РИК – Благоевград
Председателят и секретарят на РИК – Благоевград пострадаха след авария на асансьора в сградата на Областна администрация.
Минути преди началото на редовна пресконференция на РИК, аварира асансьорът, в който пътуваха Мартин Бусаров и Йорданка Борисова. Двамата останаха затворени в асансьорната уредба повече от половин час.
След като бяха изведени от техническо лице, обслужващо машината, двамата заявиха, че председателят е поел удара от рязкото спиране на асансьора. Двамата помолиха медиите за отсрочка на редовната пресконференция, тъй като не се чувстват добре.
