Интрига? Или пък не?

Предлагам ви един малко по-различен прочит на случващото се във Висшата лига. Не ме разбирайте погрешно – следя всичко, което се става на Острова във футболно отношение и съм категоричен, че това е най-силното вътрешно първенство в света. Но и ми се струва, че битката за титлата, за която всички говорят в последните седмици всъщност... не е чак такава битка. Арсенал водят с 1 точка пред Манчестър Сити, но „гражданите“ са с мач по-малко, което означава, че, ако спечелят оставащите си три мача с лондонските Фулъм, Тотнъм и Уест Хям, ще завоюват титлата за четвърта поредна година. Разбира се, това може да се случи и без пълен актив от точки, ако „топчиите“ се подхлъзнат срещу Манчестър Юнайтед в неделя.

Защо тогава казвам, че битката не е чак толкова голяма, при положение че до последния кръг няма да се знае кой е шампион? Защото интригата е жива на теория, но нека видим дали наистина Манчестър Сити може да загуби точки. Изминаха почти три месеца, откакто футболистите на Хосеп Гуардиола пропуснаха да спечелят пълния комплект от точки срещу отбор, различен от тези, борещи се за първото място. „Гражданите“ не са губили в първенството от декември насам, а в момента се намират в серия от шест последователни успеха. Просто Сити изглежда като тим, който отстранява напълно безпроблемно всички пречки по пътя си и няма никой, който е способен да се озъби или опълчи на фаворита за титлата.

Опасност, риск, обрати, заплаха от противника – това са все фактори, които засилват вълнението при една надпревара за шампионската корона, но не можем да кажем, че отборът от Манчестър позволява на когото и да било да го тормози. Срещу Уулвс – 5 гола, срещу Палас – 4 гола, срещу Нотингам – 2 гола, срещу Брайтън – 4 гола, срещу Вила – 4 гола, срещу Лутън – 5 гола. И това не са случайно избрани срещи, това са именно последните 6 мача на състава в английското първенство. Е, наистина ли смятаме, че този следобед Сити няма да вкара поне 2 гола в гостуването си на Фулъм, който на всичкото отгоре не преследва никакви цели?!

Гуардиола вече е бил на дансига за този танц и знае много добре как да изкара до финалните му акорди. През 2018/2019 Ливърпул играеше невероятно, загуби само веднъж за целия сезон, спечели последните си 9 срещи и приключи с 97 точки. Това е колосално като актив – 97 точки! Но – изненада – шампион стана Манчестър Сити, който спечели последните си 14 мача в първенството и финишира с 98 точки. Футболното ДНК на испанския мениджър, както и вече укротилите всякакъв вид напрежение състезатели на Сити просто знаят какво трябва да направят и отказват да се огънат.

