Испания с няколко любопитни постижения след разгрома срещу Коста Рика, България също присъства

Националният отбор на Испания започна ударно участието си на Световното първенство в Катар, разгромявайки със 7:0 състава на Коста Рика в първия си двубой от група Е.

Гръмката победа на "Ла Фурия Роха" обаче бе придружена и от редица рекорди, като Гави стана най-младият голмайстор на Мондиал от легендарния Пеле насам, след като вчера се разписа на възраст от 18 години и 110 дни. Рекордът обаче продължава да бъде притежание на Пеле, който през 1958 година на шампионата в Швеция бележи на 17 години и 241 дни.

В същото време Гави заедно с Алехандро Балде (18 години и 93 дни) пратиха в историята постижението на Сеск Фабрегас, като най-млад дебютант в историята на Испания на Мондиал. Бившият футболист на Арсенал, Барселона и Челси прави дебюта си на Мондиал на 19 години и 41 дни през 2006 година в Германия.

Останалите две постижение, които бяха подобрени от момчетата на Луис Енрике вчера вечерта на стадион "Ал Тумама" пък имат пряка връзка с националния отбор на България.

Разгромната победа със 7:0 срещу Коста Рика вече е най-изразителния успех за испанците на Мондиали, като до вчера този "рекорд" беше онази победа с 6:1 срещу България на Световното първенство във Франция през 1998 година. До ден днешен това си остава и последният мач за българския тим на световни футболни финали.

В същото време като титуляри от първата минута срещу костариканците започнаха двама тийнейджъри в халфовата линия в лицето на младите звезди на Барселона Гави и Педри. Това бе първият подобен случай на Мондиал от шампионата в Чили през 1962 година, когато това прави националният отбор на България в последния си мач от груповата фаза срещу Англия. Тогава треньорът Георги Пачеджиев пуска като титуляри в центъра на терена 19-годишните по онова време Георги Соколов и Добромир Жечев.

