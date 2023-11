Италия довърши обрата срещу Сърбия и четвърт век по-късно отново е на финал за Купа "Дейвис"

Отборът на Италия стана вторият финалист в тазгодишното издание на турнира за Купа "Дейвис", след като елиминира в полуфиналите водената от Новак Джокович Сърбия с 2-1 победи.

След като Миомир Кецманович даде аванс на западните ни съседи в сблъсъка след успех в първия двубой на сингъл за деня срещу Лоренцо Музети, Яник Синер възстанови равенството, отразявайки три мачбола по пътя към драматичния си успех над Джокович в три сета, за да прати дуела в решителен мач на двойки.

За финалната битка италианците заложиха отново на тандема Яник Синер/Лоренцо Сонего, който в крайна сметка се наложи над Новак Джокович и Миомир Кецманович с 6:3, 6:4.

В първия сет един единствен пробив беше достатъчен на Синер и Сонего, за да спечелят с 6:3. Във втория обаче битката премина през няколко обрата, но в крайна сметка успехът отново беше на страната на италианците, които след 6:4 в своя полза сложиха точка на спора в полуфиналния сблъсък.

