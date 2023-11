Италия се класира за полуфиналите на турнира за Купа "Дейвис"

Италия победи Нидерландия с 2:1 и се класира за втора поредна година за полуфиналите на тенис турнира за Купа "Дейвис", неофициално световно отборно първенство за мъже.

Ботик ван де Зандсхулп даде аванс на нидерландците в Малага след драматичен успех с 6:7(6), 6:3, 7:6(7) над Матео Арналди, след като спаси три мачбола в тайбрека на третия сет, в който реализира обрат от изоставане с 4:6 точки.

№4 в света Яник Синер изравни за "Адзурите" след 7:6(3), 6:1 над Талон Грикспоор, а в решаващия мач на двойки Синер и Лоренцо Сонего надделяха над Грикспоор и Уесли Коолхоф с 6:3, 6:4.

Smiling into the semi-finals



Back-to-back semi-finals for Italy after Sinner/Sonego take down Griekspoor/Koolhof in straight sets!@DavisCup | #DavisCupFinals pic.twitter.com/J7wCjcyx6R