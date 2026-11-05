Иван Демержиев: Тече акция във Варна, има четирима задържани, включително двама висши митнически служители

В момента във Варна тече акция срещу данъчни престъпления, свързани с внос на стоки от Китай, в който са замесени както митнически служители, така и дружества. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти.

Тези стоки са внасят или контрабандно, или на занижени цени, като по този начин се ощетява сериозно държавния бюджет, допълни той. Има и задържани:

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Четирима задържани има, в които двама ръководни митнически служители. Говоря за митнически служители само, останалите задържани в хода на акцията са представители на дружествата, участвали в тези практики. Много ясно искам да заявя, че тези акции ще продължават. Никой не бива да живее с иллюзията, че служителят в държавна структура по някакъв начин е защитен. Напротив, всяка една подобна структура, която е подложена на корупционен риск, ще бъде в фокуса на нашето внимание постоянно."

За момента няма данни за политическа протекция, допълни Демерджиев. Той уточни, че тепърва ще се установяват мащабите на измамата, но щетата за фиска е сериозна.